У підсумковому випуску "Вєсті.UA. Жир" за 20 червня – Добкін заявив, що змагатиметься за крісло мера Києва. Його програму всі знають все добре. Вона відома так званим "поганим текстом". Цього разу він заявив, що поверне старий Київ. Однак якого саме часу чи століття – не уточнив. "Слуги народу" роздають продуктові набори людям старшого віку. Цей метод давно відомий – це стара політична традиція.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Андрій Богдан може піти на шлях політичної проституції. У світі десь може бути виробництво Юль. Шаролюби виганяли Зеленського. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Дивне співпадіння з Зеленськими на Закарпатті. Порушник вимагав поліцейським вивчити правила етикету. Ораторські здібності Кличка.