О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 31 декабря – узнавайте в программе.

К теме "Животное и проститутка": мэр Днепра Филатов разразился руганью в сторону Богдана и Гордона

Странный Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз подыграл российской пропаганде. Он сделал циничное заявление о том, что Украину якобы надо присоединить к России. Предложил сделать это в том случае, если президент Владимир Зеленский будет продолжать антироссийскую политику.

Передозировка у Жириновского

Одиозный российский политик Владимир Жириновский решил не отставать от других. Он призвал "бомбить Украину и ЕС". По его словам, лучшее для этого время – новогодняя ночь.

Обратите внимание Абсурдная пропаганда: как и о чем лгала Россия в 2021 году

Лавров и его "войнушка"

В то же время глава МИД России Сергей Лавров уверен, что США хотят сделать "войнушку". Мол, на самом деле Москва ни в чем не виновата, а американцы хотят все перекрутить.

Фотосессия Савченко

Надежда Савченко устроила себе праздничную женственную фотосессию. Конечно, она изрядно поразила сеть, но не так, как ожидала. Все просто разразились мемами.

Скандал вокруг Гарбарука

Экс-министр образования Игорь Гарбарук уволился после скандала, который случился вокруг его избранницы. Он считает, что это дискриминация человека, который хочет выделиться. Мол, в этой истории есть нотки сексизма.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 31 декабря: смотрите видео