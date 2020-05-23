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Вести.UA. Жир: Гордон – самый выдающийся агент спецслужб. Подвиги Кивы

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В итоговом выпуске "Вести.UA. Жир" за 23 мая – Гордон – самый выдающийся агент в истории украинских спецслужб. Его годами вводили в окружение российских политиков и певцов. Он даже русскую водку пил не морщась, чтобы принимали за своего. Говорят, кинообраз Штирлица писали именно с Гордона. Илья Кива подтвердил, что у него есть лист наград. Однако отличия его могут быть очень непривычными.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:

Строгий отбор на пресс-конференцию Зеленского.

Гордон не прекращает удивлять.

Юля Тимошенко наведет порядок.

В трудолюбии партии "За будущее" нет сомнений.

В спецвыпуске "Вести с палей":

Задержание мужчины с игрушечным автоматом.

Полицейские теперь могут снимать злые чары.

Велосипедист убегал от страуса на Житомирщине.

Автор: Игорь Гаврищак
Теги: Илья Кива Дмитрий Гордон Вести.UA
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