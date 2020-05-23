Вести.UA. Жир: Гордон – самый выдающийся агент спецслужб. Подвиги Кивы

В итоговом выпуске "Вести.UA. Жир" за 23 мая – Гордон – самый выдающийся агент в истории украинских спецслужб. Его годами вводили в окружение российских политиков и певцов. Он даже русскую водку пил не морщась, чтобы принимали за своего. Говорят, кинообраз Штирлица писали именно с Гордона. Илья Кива подтвердил, что у него есть лист наград. Однако отличия его могут быть очень непривычными.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Строгий отбор на пресс-конференцию Зеленского. Гордон не прекращает удивлять. Юля Тимошенко наведет порядок. В трудолюбии партии "За будущее" нет сомнений. В спецвыпуске "Вести с палей": Задержание мужчины с игрушечным автоматом. Полицейские теперь могут снимать злые чары. Велосипедист убегал от страуса на Житомирщине.