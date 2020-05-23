Вєсті.UA. Жир: Гордон – найвидатніший агент спецслужб. Подвиги Киви
У підсумковому випуску "Вєсті.UA. Жир" за 23 травня – Гордон – найвидатніший агент в історії українських спецслужб. Його роками вводили в оточення російських політиків і співаків. Він навіть російську "водку" пив не кривлячись, щоб сприймали за свого. Кажуть, кінообраз Штірліца писали саме з Гордона. Ілля Кива ствердив, що у нього є лист нагород. Однак відзнаки його можуть бути дуже незвичні.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Суворий відбір на пресконференцію Зеленського.
Гордон не припиняє дивувати.
Юля Тимошенко наведе порядок.
У працелюбності партії "За майбутнє" немає сумнівів.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Затримання чоловіка з іграшковим автоматом.
Поліцейські тепер можуть знімати злі чари.
Велосипедист втікав від страуса на Житомирщині.
Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 23 травня 2020:
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