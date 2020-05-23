Вєсті.UA. Жир: Гордон – найвидатніший агент спецслужб. Подвиги Киви

У підсумковому випуску "Вєсті.UA. Жир" за 23 травня – Гордон – найвидатніший агент в історії українських спецслужб. Його роками вводили в оточення російських політиків і співаків. Він навіть російську "водку" пив не кривлячись, щоб сприймали за свого. Кажуть, кінообраз Штірліца писали саме з Гордона. Ілля Кива ствердив, що у нього є лист нагород. Однак відзнаки його можуть бути дуже незвичні.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Суворий відбір на пресконференцію Зеленського. Гордон не припиняє дивувати. Юля Тимошенко наведе порядок. У працелюбності партії "За майбутнє" немає сумнівів. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Затримання чоловіка з іграшковим автоматом. Поліцейські тепер можуть знімати злі чари. Велосипедист втікав від страуса на Житомирщині. Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 23 травня 2020: