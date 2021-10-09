О других курьезных событиях, которые произошли в Украине в течение недели – в программе.

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Разумкова отправили в отставку

Дмитрия Разумкова сняли с должности спикера Верховной Рады 7 октября. Уже 8 октября новым спикером избрали Руслана Стефанчука. Первым вице-спикером вместо него может стать Александр Корниенко.

Заявление Мураева об Украине

Евгений Мураев, который является экс-депутатом Верховной Рады, сделал неоднозначное заявление. Он сказал, что Украина может исчезнуть к 2050 году. Мол, причина – отсутствие перспектив.

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Добкин не считает Путина преступником

Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин не захотел называть Владимира Путина преступником. Он считает, что "от этого ничего не изменится". Украинцы возмутились из-за такой позиции.

В ОПЗЖ заговорили о репрессиях

Юрий Бойко из "Оппозиционной платформы – За жизнь" считает, что отставка Разумкова похожа на сталинские репрессии. Партия осудила "слуг народа" за такое решение.

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