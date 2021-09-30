Пользователи в соцсетях утверждают, что билборды с Мураевым получили редизайн в Одессе, Днепре и Ровно.
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Фотографии окрашенных билбордов с пророссийским политиком разместил в телеграме активист Сергей Стерненко.
Флешмоб по редизайну бордов пророссийского коллаборанта Мураева продолжается,
– написал он.
В комментариях к многочисленным фото и видео с испорченными билбордами пользователи отметили, что украинская земля ему не принадлежит. Потому что Мураев – "типичный представитель русского мира".
Окрашенные билборды Мураева / Фото с телеграма Сергея Стерненко
Добавим, что ранее граждане свободной Украины выразили недовольство расположенными на билбордах изображениями пророссийского политика Евгения Мураева с надписью "Здесь наша земля".
В последние дни практически все билборды были повреждены:
- их обливали краской,
- зарисовывали лицо пророссийского политика,
- добавляли надписи антипутинского формата.
Реакция власти на местах не всегда была одинаковой: где-то по заявлению депутатов эти билборды снимали, в других населенных пунктах поврежденное переклеивали, а иногда и совсем не обращали внимания на возмущение общества.
Что известно о Евгении Мураеве?
Украинский политик известен своими украинофобскими взглядами. Назвал революцию Достоинства "государственным переворотом", а с началом боевых действий на Донбассе заявил, что это – "гражданский конфликт", отметив, что две стороны получают поддержку от иностранных государств: Украина со стороны США, а боевики – России. Выступает против декоммунизации. Комментируя перспективы вступления Украины в НАТО Мураев заявил, что там "на ее не ждут". Также Мураев заявлял, что экс-политзаключенный Олег Сенцов "готовил взрывы и поджоги" и "для части населения" он является террористом.