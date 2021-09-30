Користувачі у соцмережах стверджують, що білборди з Мураєвим отримали редизайн в Одесі, Дніпрі та Рівному.

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Світлини пофарбованих білбордів з проросійським політиком розмістив у телеграмі активіст Сергій Стерненко.

Флешмоб по редизайну бордів проросійського колаборанта Мураєва триває,

– написав він.

У коментарях до численних фото та відео з зіпсованими білбордами користувачі зазначили, що українська земля йому не належить. Тому що Мураєв – "типовий представник русского мира".

Пофарбовані білборди Мураєва / Фото з телеграму Сергія Стерненка

Додамо, що раніше громадяни вільної України висловили невдоволення розташованими на білбордах зображеннями проросійського політика Євгена Мураєва з написом "Тут наша земля".

Протягом останніх днів практично всі білборди зазнали пошкоджень:

їх обливали фарбою,

замальовували обличчя проросійського політика,

додавали написи антипутінського формату.

Реакція влади на місцях не завжди була однаковою: десь за заявою депутатів ці білборди знімали, в інших населених пунктах пошкоджене переклеювали, а подекуди й зовсім не звертали уваги на обурення громади.