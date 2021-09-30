Користувачі у соцмережах стверджують, що білборди з Мураєвим отримали редизайн в Одесі, Дніпрі та Рівному.
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Світлини пофарбованих білбордів з проросійським політиком розмістив у телеграмі активіст Сергій Стерненко.
Флешмоб по редизайну бордів проросійського колаборанта Мураєва триває,
– написав він.
У коментарях до численних фото та відео з зіпсованими білбордами користувачі зазначили, що українська земля йому не належить. Тому що Мураєв – "типовий представник русского мира".
Пофарбовані білборди Мураєва / Фото з телеграму Сергія Стерненка
Додамо, що раніше громадяни вільної України висловили невдоволення розташованими на білбордах зображеннями проросійського політика Євгена Мураєва з написом "Тут наша земля".
Протягом останніх днів практично всі білборди зазнали пошкоджень:
- їх обливали фарбою,
- замальовували обличчя проросійського політика,
- додавали написи антипутінського формату.
Реакція влади на місцях не завжди була однаковою: десь за заявою депутатів ці білборди знімали, в інших населених пунктах пошкоджене переклеювали, а подекуди й зовсім не звертали уваги на обурення громади.