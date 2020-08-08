Вести.UA. Жир: Кива умеет петь оды. Для Зеленского новое – хорошо забытое старое
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 8 августа – Кива записал видео, на котором выхваляет Рабиновича. Непонятно, почему он это делает, но одно известно точно – в Кивы новый талант. Он теперь специалист по одах. Для Владимира Зеленского новое – это хорошо забытое старое в политике. Именно поэтому председателем украинской делегации в ТКГ стал Леонид Кравчук.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
Медведчук, Марченко и Кравчук "распишут" бутылку на троих.
Для Зеленского новое – это хорошо забытое старое.
Тимошенко готова на все.
Объятия с Порошенко.
В спецвыпуске "Вести с палей":
"Физические дебаты" кандидатов в мэры.
Борды с ошибками от "Слуги народа".
Голый мужчина на улицах Киева.