В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 8 августа – Кива записал видео, на котором выхваляет Рабиновича. Непонятно, почему он это делает, но одно известно точно – в Кивы новый талант. Он теперь специалист по одах. Для Владимира Зеленского новое – это хорошо забытое старое в политике. Именно поэтому председателем украинской делегации в ТКГ стал Леонид Кравчук.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Медведчук, Марченко и Кравчук "распишут" бутылку на троих. Для Зеленского новое – это хорошо забытое старое. Тимошенко готова на все. Объятия с Порошенко. В спецвыпуске "Вести с палей": "Физические дебаты" кандидатов в мэры. Борды с ошибками от "Слуги народа". Голый мужчина на улицах Киева.