У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 8 серпня – Кива записав відео, на якому вихвалює Рабіновича. Незрозуміло, чому саме він це робить, але одне відомо точно – у Киви новий талант. Він тепер спеціаліст по одах. Для Володимира Зеленського нове – це добре забуте старе у політиці. Саме тому головою української делегації у ТКГ став Леонід Кравчук.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Медведчук, Марченко та Кравчук "розпишуть" пляшку на трьох. Для Зеленського нове – це добре забуте старе. Тимошенко готова на все. Обійми з Порошенком. У спецвипуску "Вєсті з палєй": "Фізичні дебати" кандидатів у мери. Борди з помилками від "Слуги народу". Голий чоловік на вулицях Києва. Дивіться відео "Вєсті з палєй" за 8 серпня 2020: