Вєсті.UA. Жир: Кива вміє співати оди. Для Зеленського нове – добре забуте старе
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 8 серпня – Кива записав відео, на якому вихвалює Рабіновича. Незрозуміло, чому саме він це робить, але одне відомо точно – у Киви новий талант. Він тепер спеціаліст по одах. Для Володимира Зеленського нове – це добре забуте старе у політиці. Саме тому головою української делегації у ТКГ став Леонід Кравчук.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Медведчук, Марченко та Кравчук "розпишуть" пляшку на трьох.
Для Зеленського нове – це добре забуте старе.
Тимошенко готова на все.
Обійми з Порошенком.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
"Фізичні дебати" кандидатів у мери.
Борди з помилками від "Слуги народу".
Голий чоловік на вулицях Києва.
Дивіться відео "Вєсті з палєй" за 8 серпня 2020: