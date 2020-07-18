В итоговом выпуске "Вести.UA. Жир" за 18 июля – еще в 2012 Наталия Королевская записывала предвыборные ролики и мечтала о цветущей Украине. Но теперь у нее другие мечты – не заболеть COVID-19. Сын Авакова развлекался на вечеринке в клубе Киева, который еще и охраняла полиция. Но, как всегда, окажется, что там был вовсе не Александр Арсеновича, а просто человек, похожий на сына министра МВД.

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