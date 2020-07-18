Вєсті.UA. Жир: Королевська проти коронавірусу. Двійник сина Авакова
У підсумковому випуску "Вєсті.UA. Жир" за 18 липня – можливо, ще у 2012 Наталія Королевська записувала передвиборні ролики і мріяла про квітучу Україну. Але тепер у неї інші мрії – не захворіти на COVID-19. Син Авакова розважався на вечірці в клубі Києва, який ще й охороняла поліція. Але, як завжди, виявиться, що там був зовсім не Олександр Арсеновича, а просто людина, схожа на сина міністра МВС.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Ображені ОПЗЖопці.
Верещук виграла "Розсміши коміка".
Істерика Рабіновича.
Кива втомився працювати.
Дивіться відео "Вєсті.UA. Жир" за 18 липня 2020:
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Брудні танці від Тищенка.
Запоріжжя – своя Венеція.
Зливи – радість для міцного господарника Кернеса.
Капітальний дорожній ремонт в Івано-Франківську.
Медузи українським відпочивальникам не загроза.
Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 18 липня 2020: