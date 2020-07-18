У підсумковому випуску "Вєсті.UA. Жир" за 18 липня – можливо, ще у 2012 Наталія Королевська записувала передвиборні ролики і мріяла про квітучу Україну. Але тепер у неї інші мрії – не захворіти на COVID-19. Син Авакова розважався на вечірці в клубі Києва, який ще й охороняла поліція. Але, як завжди, виявиться, що там був зовсім не Олександр Арсеновича, а просто людина, схожа на сина міністра МВС.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Ображені ОПЗЖопці. Верещук виграла "Розсміши коміка". Істерика Рабіновича. Кива втомився працювати. Дивіться відео "Вєсті.UA. Жир" за 18 липня 2020: У спецвипуску "Вєсті з палєй": Брудні танці від Тищенка. Запоріжжя – своя Венеція. Зливи – радість для міцного господарника Кернеса. Капітальний дорожній ремонт в Івано-Франківську. Медузи українським відпочивальникам не загроза. Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 18 липня 2020: