Вести.UA. Жир: ОПЗЖ меняет партийные цвета. Главный герой экшена в Луцке
В итоговом выпуске "Вести.UA. Жир" за 25 июля – депутат Олег Волошин внезапно перекрасился в цвета монобольшинства. Его облили зеленкой. Пожалуй, ОПЗЖ стоит изменить партийные цвета, чтобы одежду не так часто менять. Зеленский очень любит поручать все проблемы СБУ, но в Луцке произошло не так. А вот главный герой там настолько мощный, что подходит для многих сиквелов.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
Аваков отбеливает репутацию.
Новые кадры в Минздраве.
Снятие порчи с Мазурашу.
Сказочная повесть "Крошка Кернес".
Подарочный сертификат на содержание в СИЗО.
В спецвыпуске "Вести с полей":
Самые честные чиновники в Украине.
Кавалерийский город Киев.
Казаки бывают разные.
Декоммунизация таки шагает по стране.
Милая история о козлах с Черниговщины.
Смотрите спецвыпуск "Вести с полей" за 25 июля 2020 год: