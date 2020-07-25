В итоговом выпуске "Вести.UA. Жир" за 25 июля – депутат Олег Волошин внезапно перекрасился в цвета монобольшинства. Его облили зеленкой. Пожалуй, ОПЗЖ стоит изменить партийные цвета, чтобы одежду не так часто менять. Зеленский очень любит поручать все проблемы СБУ, но в Луцке произошло не так. А вот главный герой там настолько мощный, что подходит для многих сиквелов.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Аваков отбеливает репутацию. Новые кадры в Минздраве. Снятие порчи с Мазурашу. Сказочная повесть "Крошка Кернес". Подарочный сертификат на содержание в СИЗО. В спецвыпуске "Вести с полей": Самые честные чиновники в Украине. Кавалерийский город Киев. Казаки бывают разные. Декоммунизация таки шагает по стране. Милая история о козлах с Черниговщины. Смотрите спецвыпуск "Вести с полей" за 25 июля 2020 год: