У підсумковому випуску "Вєсті.UA. Жир" за 25 липня – депутат Олег Волошин раптово перефарбувався у кольори монобільшості. Його облили його зеленкою. Мабуть, ОПЗЖ варто змінити партійні кольори, аби одяг так часто не міняти. Зеленський дуже любить доручати всі проблеми СБУ, але в Луцьку сталося не так. А от головний герой там настільки потужний, що підходить для багатьох сиквелів.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Аваков відбілює репутацію. Нові кадри у МОЗ. Зняття порчі з Мазурашу. Казкова повість "Крихітка Кернес". Подарунковий сертифікат на тримання у СІЗО. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Найчесніші чиновники в Україні. Кавалерійське місто Київ. Козаки бувають різні. Декомунізація таки крокує країною. Мила історія про козлів з Чернігівщини. Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 25 липня 2020: