Вєсті.UA. Жир: ОПЗЖ міняє партійні кольори. Головний герой екшену в Луцьку
У підсумковому випуску "Вєсті.UA. Жир" за 25 липня – депутат Олег Волошин раптово перефарбувався у кольори монобільшості. Його облили його зеленкою. Мабуть, ОПЗЖ варто змінити партійні кольори, аби одяг так часто не міняти. Зеленський дуже любить доручати всі проблеми СБУ, але в Луцьку сталося не так. А от головний герой там настільки потужний, що підходить для багатьох сиквелів.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Аваков відбілює репутацію.
Нові кадри у МОЗ.
Зняття порчі з Мазурашу.
Казкова повість "Крихітка Кернес".
Подарунковий сертифікат на тримання у СІЗО.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Найчесніші чиновники в Україні.
Кавалерійське місто Київ.
Козаки бувають різні.
Декомунізація таки крокує країною.
Мила історія про козлів з Чернігівщини.
Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 25 липня 2020: