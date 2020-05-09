Вести.UA. Жир: Перспективный майнер Бойко. АЭС будут зарабатывать на криптовалюте

В выпуске "Вести.UA. Жир" за 9 мая – Юрия Бойко назначили заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды. Поэтому если денег не хватает, то почему бы не намайнить себе сотню-другую биткойнов на атомной станции. "Энергоатому" поручили изучить возможность майнинга криптовалют. То есть госпредприятие, которое контролирует ядерную энергетику, будет заниматься добычей виртуальной валюты.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Чувственные отношения Коломойского и Портнова. Тищенко постигло страшное наказание. Проклятие Офиса генпрокурора. Новый союзник Дубинского. В спецвыпуске "Вести с полей": Типичное село вместо архитектурного памятника на Львовщине. Батюшка обкашлял журналистов в Черновцах. Крутая баба Рина из Закарпатья. На Харьковщину вернулись верблюды.