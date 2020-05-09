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Вести.UA. Жир: Перспективный майнер Бойко. АЭС будут зарабатывать на криптовалюте

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В выпуске "Вести.UA. Жир" за 9 мая – Юрия Бойко назначили заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды. Поэтому если денег не хватает, то почему бы не намайнить себе сотню-другую биткойнов на атомной станции. "Энергоатому" поручили изучить возможность майнинга криптовалют. То есть госпредприятие, которое контролирует ядерную энергетику, будет заниматься добычей виртуальной валюты.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:

Чувственные отношения Коломойского и Портнова.

Тищенко постигло страшное наказание.

Проклятие Офиса генпрокурора.

Новый союзник Дубинского.

В спецвыпуске "Вести с полей":

Типичное село вместо архитектурного памятника на Львовщине.

Батюшка обкашлял журналистов в Черновцах.

Крутая баба Рина из Закарпатья.

На Харьковщину вернулись верблюды.

Автор: Игорь Гаврищак
Теги: Новости Украины Криптовалюта Вести.UA
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