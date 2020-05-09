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Вєсті.UA. Жир: Перспективний майнер Бойко. АЕС зароблятимуть на криптовалюті

Вєсті.UA -

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 9 травня – Юрія Бойка призначили заступником міністра енергетики та захисту довкілля. Тож як грошей не вистачає, то чому б не намайнити собі сотню-другу біткойнів на атомній станції. "Енергоатому" доручили вивчити можливість майнінгу криптовалют. Тобто держпідприємство, яке контролює ядерну енергетику, займатиметься добуванням віртуальної валюти.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:

Чуттєві стосунки Коломойського та Портнова.

Тищенка спіткало страшне покарання.

Прокляття Офісу генпрокурора.

Новий союзник Дубінського.

У спецвипуску "Вєсті з палєй":

Типове село замість архітектурної пам'ятки на Львівщині.

Батюшка обкашляв журналістів у Чернівцях.

Крута баба Ріна з Закарпаття.

На Харківщину повернулись верблюди.

Автор: Ігор Гаврищак
Теги: Новини України Криптовалюта Вєсті.UA
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