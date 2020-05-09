Вєсті.UA. Жир: Перспективний майнер Бойко. АЕС зароблятимуть на криптовалюті

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 9 травня – Юрія Бойка призначили заступником міністра енергетики та захисту довкілля. Тож як грошей не вистачає, то чому б не намайнити собі сотню-другу біткойнів на атомній станції. "Енергоатому" доручили вивчити можливість майнінгу криптовалют. Тобто держпідприємство, яке контролює ядерну енергетику, займатиметься добуванням віртуальної валюти.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Чуттєві стосунки Коломойського та Портнова. Тищенка спіткало страшне покарання. Прокляття Офісу генпрокурора. Новий союзник Дубінського. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Типове село замість архітектурної пам'ятки на Львівщині. Батюшка обкашляв журналістів у Чернівцях. Крута баба Ріна з Закарпаття. На Харківщину повернулись верблюди.