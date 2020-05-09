Вєсті.UA. Жир: Перспективний майнер Бойко. АЕС зароблятимуть на криптовалюті
Вєсті.UA -
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 9 травня – Юрія Бойка призначили заступником міністра енергетики та захисту довкілля. Тож як грошей не вистачає, то чому б не намайнити собі сотню-другу біткойнів на атомній станції. "Енергоатому" доручили вивчити можливість майнінгу криптовалют. Тобто держпідприємство, яке контролює ядерну енергетику, займатиметься добуванням віртуальної валюти.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Чуттєві стосунки Коломойського та Портнова.
Тищенка спіткало страшне покарання.
Прокляття Офісу генпрокурора.
Новий союзник Дубінського.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Типове село замість архітектурної пам'ятки на Львівщині.
Батюшка обкашляв журналістів у Чернівцях.
Крута баба Ріна з Закарпаття.
На Харківщину повернулись верблюди.
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