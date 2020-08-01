В выпуске программы "Вести.UA. Жир" от 1 августа – новый советник Венедиктовой Святослав Пискун реформирует прокуратуру много лет, однако ему не очень удается. И это не проблема, ведь он научит зеленую власть, как быть солидным и строить шикарные поместья. Зеленский решил дать выходной своему спичрайтеру и импровизировать на открытии нового корпуса "Охматдет". Однако идея закончилась неудачно.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Рабинович купил музыкальный канал. Кажется, он показал свой внутренний мир. Как Гундяев поздравлял с Крещением Руси. В спецвыпуске "Вести с полей": Утопление в Запорожской луже. Полтавский Рембо прославился своим поступком. Зеленский – опасен своими визитами. Страсть водителя в Кременчуге. Смотрите спецвыпуск "Вести с полей" от 1 августа 2020: