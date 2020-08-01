Вести.UA. Жир: Пискун научит зеленую власть солидности. Зеленский впечатляет
В выпуске программы "Вести.UA. Жир" от 1 августа – новый советник Венедиктовой Святослав Пискун реформирует прокуратуру много лет, однако ему не очень удается. И это не проблема, ведь он научит зеленую власть, как быть солидным и строить шикарные поместья. Зеленский решил дать выходной своему спичрайтеру и импровизировать на открытии нового корпуса "Охматдет". Однако идея закончилась неудачно.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
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В спецвыпуске "Вести с полей":
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Полтавский Рембо прославился своим поступком.
Зеленский – опасен своими визитами.
Страсть водителя в Кременчуге.
Смотрите спецвыпуск "Вести с полей" от 1 августа 2020: