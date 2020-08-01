У випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 1 серпня – новий радник Венедіктової Святослав Піскун реформує прокуратуру вже багато років, однак йому це не дуже вдається. Та це не проблема, адже він навчить зелену владу, як бути солідним та мати шикарні маєтки. Зеленський вирішив дати вихідний своєму спічрайтеру та імпровізувати на відкритті нового корпусу "Охматдит". Однак ідея закінчилась невдало.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Рабінович купив музичний канал. Здається, він показав свій внутрішній світ. Як Гундяєв вітав з Хрещенням Русі. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Утоплення у запорізькій калюжі. Полтавський Рембо прославився своїм вчинком. Зеленський – небезпечний своїми візитами. Пристрасть водія у Кременчуці. Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 1 серпня 2020: