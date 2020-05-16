Вести.UA. Жир: Повелитель воды Коломойский. Внебрачные дети депутатов

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 16 мая – Зеленский попросил олигархов помочь в борьбе с COVID-19. Вот только Коломойский говорит, что нет денег. А помочь ему может каждый: достаточно просто помыться или выпить кофе. Похоже, что скоро количество внебрачных детей украинских парламентариев может резко возрасти. Политики придумали, как обойти обязательное декларирование состояния.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Чим відзначились українська політики 9 травня. Поклонська лікується у Гордона. Секретна зброя від команди Зеленського. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Найгарячіший день весни в Україні. Пікнік на "вічному вогні" у Білій Церкві. Музей "Беркуту" проіснував недовго. У Мелітополі знайшовся Іхтіандр. Дивіться повний випуск "Вєстєй з палєй" за 15 травня 2020: