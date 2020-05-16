Вести.UA. Жир: Повелитель воды Коломойский. Внебрачные дети депутатов
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 16 мая – Зеленский попросил олигархов помочь в борьбе с COVID-19. Вот только Коломойский говорит, что нет денег. А помочь ему может каждый: достаточно просто помыться или выпить кофе. Похоже, что скоро количество внебрачных детей украинских парламентариев может резко возрасти. Политики придумали, как обойти обязательное декларирование состояния.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Чим відзначились українська політики 9 травня.
Поклонська лікується у Гордона.
Секретна зброя від команди Зеленського.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Найгарячіший день весни в Україні.
Пікнік на "вічному вогні" у Білій Церкві.
Музей "Беркуту" проіснував недовго.
У Мелітополі знайшовся Іхтіандр.
Дивіться повний випуск "Вєстєй з палєй" за 15 травня 2020:
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