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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Вести.UA. Жир: Повелитель воды Коломойский. Внебрачные дети депутатов

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В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 16 мая – Зеленский попросил олигархов помочь в борьбе с COVID-19. Вот только Коломойский говорит, что нет денег. А помочь ему может каждый: достаточно просто помыться или выпить кофе. Похоже, что скоро количество внебрачных детей украинских парламентариев может резко возрасти. Политики придумали, как обойти обязательное декларирование состояния.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:

Чим відзначились українська політики 9 травня.

Поклонська лікується у Гордона.

Секретна зброя від команди Зеленського.

У спецвипуску "Вєсті з палєй":

Найгарячіший день весни в Україні. 

Пікнік на "вічному вогні" у  Білій Церкві.

Музей "Беркуту" проіснував недовго.

У Мелітополі знайшовся Іхтіандр.

Дивіться повний випуск "Вєстєй з палєй" за 15 травня 2020:

 

Автор: Игорь Гаврищак
Теги: Верховная Рада Новости политики Новости Украины Игорь Коломойский Вести.UA
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