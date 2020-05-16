Вєсті.UA. Жир: Повелитель води Коломойський. Позашлюбні діти депутатів

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 16 травня – Зеленський попросив олігархів допомогти в боротьбі з COVID-19. От тільки Коломойський каже, що немає грошей. А допомогти йому може кожен: вистачить просто помитися чи випити кави. Схоже, що скоро кількість позашлюбних дітей українських парламентарів може різко зрости. Політики придумали, як обійти обов'язкове декларування статків

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Чим відзначились українська політики 9 травня. Поклонська лікується у Гордона. Секретна зброя від команди Зеленського. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Найгарячіший день весни в Україні. Пікнік на "вічному вогні" у Білій Церкві. Музей "Беркуту" проіснував недовго. У Мелітополі знайшовся Іхтіандр. Дивіться повний випуск "Вєстєй з палєй" за 15 травня 2020: