Вєсті.UA. Жир: Повелитель води Коломойський. Позашлюбні діти депутатів
Вєсті.UA -
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 16 травня – Зеленський попросив олігархів допомогти в боротьбі з COVID-19. От тільки Коломойський каже, що немає грошей. А допомогти йому може кожен: вистачить просто помитися чи випити кави. Схоже, що скоро кількість позашлюбних дітей українських парламентарів може різко зрости. Політики придумали, як обійти обов'язкове декларування статків
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Чим відзначились українська політики 9 травня.
Поклонська лікується у Гордона.
Секретна зброя від команди Зеленського.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Найгарячіший день весни в Україні.
Пікнік на "вічному вогні" у Білій Церкві.
Музей "Беркуту" проіснував недовго.
У Мелітополі знайшовся Іхтіандр.
Дивіться повний випуск "Вєстєй з палєй" за 15 травня 2020:
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