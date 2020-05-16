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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Вєсті.UA. Жир: Повелитель води Коломойський. Позашлюбні діти депутатів

Вєсті.UA -

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 16 травня – Зеленський попросив олігархів допомогти в боротьбі з COVID-19. От тільки Коломойський каже, що немає грошей. А допомогти йому може кожен: вистачить просто помитися чи випити кави. Схоже, що скоро кількість позашлюбних дітей українських парламентарів може різко зрости. Політики придумали, як обійти обов'язкове декларування статків

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:

Чим відзначились українська політики 9 травня.

Поклонська лікується у Гордона.

Секретна зброя від команди Зеленського.

У спецвипуску "Вєсті з палєй":

Найгарячіший день весни в Україні. 

Пікнік на "вічному вогні" у  Білій Церкві.

Музей "Беркуту" проіснував недовго.

У Мелітополі знайшовся Іхтіандр.

Дивіться повний випуск "Вєстєй з палєй" за 15 травня 2020:

 

Автор: Ігор Гаврищак
Теги: Верховна Рада Новини політики Новини України Ігор Коломойський Вєсті.UA
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