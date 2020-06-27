Вести.UA. Жир: "Рабочая баба" и "корабельная сосна" от Корниенко. Новый бред от Кивы
В итоговом выпуске "Вести.UA. Жир" за 27 июня – Корниенко так активно обсуждал с Арахамией свою коллегу, что теперь их обвиняют в сексизме. Илья Кива презентовал движение "Патриоты за жизнь" и все как всегда – говорил высокопарно и непонятно.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
Шмыгаль вспомнил прошлое.
Зеленский разозлился.
Тищенко и лимоны.
Новый скандал у "слуг".
В спецвыпуске "Вести с палей":
Семья решила походить взад-вперед по потрескавшейся горной дороге в наводнение.
На Буковине природа так очистилась, что в Черновцы вернулись карпы, но им не фартануло.
В одном из супермаркетов под Киевом двое мужчин неизвестно что не поделили и устроили драку с палками салями.