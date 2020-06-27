В итоговом выпуске "Вести.UA. Жир" за 27 июня – Корниенко так активно обсуждал с Арахамией свою коллегу, что теперь их обвиняют в сексизме. Илья Кива презентовал движение "Патриоты за жизнь" и все как всегда – говорил высокопарно и непонятно.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:

Шмыгаль вспомнил прошлое.

Зеленский разозлился.

Тищенко и лимоны.

Новый скандал у "слуг".

В спецвыпуске "Вести с палей":

Семья решила походить взад-вперед по потрескавшейся горной дороге в наводнение.

На Буковине природа так очистилась, что в Черновцы вернулись карпы, но им не фартануло.

В одном из супермаркетов под Киевом двое мужчин неизвестно что не поделили и устроили драку с палками салями.