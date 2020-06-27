Вєсті.UA. Жир: "Робоча баба" і "корабельна сосна" від Корнієнка. Нова маячня від Киви
У підсумковому випуску "Вєсті.UA. Жир" за 27 червня – Корнієнко так активно обговорював з Арахамією свою колегу, що тепер їх звинувачують в сексизмі. Ілля Кива презентував рух "Патріоти за життя" і все як завжди – говорив пишномовно та незрозуміло.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Шмигаль згадав минуле.
Зеленський розізлився.
Тищенко і лимони.
Новий скандал у "слуг".
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Сім'я вирішила походити взад-вперед потрісканою гірською дорогою у повінь.
На Буковині природа так очистилась, що у Чернівці повернулись коропи, але їм не фартануло.
В одному із супермаркетів під Києвом двоє чоловіків невідомо що не поділили і влаштували бійку з палками салямі.