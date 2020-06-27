У підсумковому випуску "Вєсті.UA. Жир" за 27 червня – Корнієнко так активно обговорював з Арахамією свою колегу, що тепер їх звинувачують в сексизмі. Ілля Кива презентував рух "Патріоти за життя" і все як завжди – говорив пишномовно та незрозуміло.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:

Шмигаль згадав минуле.

Зеленський розізлився.

Тищенко і лимони.

Новий скандал у "слуг".

У спецвипуску "Вєсті з палєй":

Сім'я вирішила походити взад-вперед потрісканою гірською дорогою у повінь.

На Буковині природа так очистилась, що у Чернівці повернулись коропи, але їм не фартануло.

В одному із супермаркетів під Києвом двоє чоловіків невідомо що не поділили і влаштували бійку з палками салямі.