В итоговом выпуске "Вести.UA. Жир" за 13 июня – Олег Ляшко, наверное, боится мести Юлии Тимошенко, а потому устроил "романтический" ужин в китайском ресторане. Святослав Вакарчук несмотря на заявления остаться в Раде надолго, взял и сложил мандат.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Премия Дарвина для Зе. Аваков хочет коронавирусные миллиарды. Портнов – заслуженный плагиатор. Малыши могут спасти состояние чиновников. Новый Ромео для Тимошенко. Зеленский спас Богдана. В спецвыпуске "Вести с полей": Мыши спасли украинца. Молдаванин вел невесту на смотрины, а попал за решетку. Пасечник с Сумщины напялил на голову ведро с пчелами. Смотрите полный выпуск "Вестей с полей" за 13 июня: