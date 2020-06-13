Вести.UA. Жир: Шуры-муры Ляшко с Тимошенко. Вакарчук пришел, увидел и ушел
В итоговом выпуске "Вести.UA. Жир" за 13 июня – Олег Ляшко, наверное, боится мести Юлии Тимошенко, а потому устроил "романтический" ужин в китайском ресторане. Святослав Вакарчук несмотря на заявления остаться в Раде надолго, взял и сложил мандат.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
Премия Дарвина для Зе.
Аваков хочет коронавирусные миллиарды.
Портнов – заслуженный плагиатор.
Малыши могут спасти состояние чиновников.
Новый Ромео для Тимошенко.
Зеленский спас Богдана.
В спецвыпуске "Вести с полей":
Мыши спасли украинца.
Молдаванин вел невесту на смотрины, а попал за решетку.
Пасечник с Сумщины напялил на голову ведро с пчелами.
Смотрите полный выпуск "Вестей с полей" за 13 июня: