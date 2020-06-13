Вєсті.UA. Жир: Шури-мури Ляшка з Тимошенко. Вакарчук прийшов, побачив і пішов
У підсумковому випуску "Вєсті.UA. Жир" за 13 червня – Олег Ляшко напевно боїться помсти Юлії Тимошенко, а тому влаштував "романтичну" вечерю у китайському ресторані. Свястослав Вакарчук попри заяви залишитись в Раді надовго, взяв і склав мандат.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Премія Дарвіна для Зе.
Аваков хоче коронавірусні мільярди.
Портнов – заслужений плагіатор.
Малюки можуть врятувати статки чиновників.
Новий Ромео для Тимошенко.
Зеленський врятував Богдана.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Миші врятували українця.
Молдованин вів наречену на оглядини, а потрапив за ґрати.
Пасічник із Сумщини нап'ялив на голову відро з бджолами.
Дивіться повний випуск "Вєсті з палєй" за 13 червня: