О других курьезных событиях, которые произошли в Украине в течение недели – в программе.

Обратите внимание После 17 лет Петр возвращается к Юле

Россия хочет вернуть Медведчука

Россия потребовала вернуть Виктора Медведчука к переговорам в Трехстороннюю контактную группу. Представители Москвы требуют заменить кумом Путина депутата Галину Третьякову.

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Арахамия не узнал Сковороду

Давид Арахамия не узнал известное выражение украинского философа Григория Сковороды "Мир ловил меня и не поймал". Депутат приписал высказывание голливудскому актеру Леонардо ди Каприо.

Киву выгоняли и не выгнали

В СМИ появилась информация, что Илью Киву исключили из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Однако через несколько часов это заявление опровергли. В партии полагают, что это была провокация.

Гордону запретили летать в Грузию

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Грузия запретила ему въезд. Все из-за намерения встретиться с Михеилом Саакашвили, которого недавно арестовали.

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Итоговый выпуск "Вести.UA. Жир" за 30 октября: смотрите видео