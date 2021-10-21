Как пишет пресс-служба партии, Илью Киву никто не исключал из партии. Более того, силами региональной ячейки это сделать невозможно, отмечают в ОПЗЖ.

Кстати Кива, который сам заявил о своем исключении из ОПЗЖ, посоветовал "не верить пид**асам"

"Манипуляции для раскола партии"

В ОПЗЖ подчеркивают: изгнать кого-то из партии, кто является членом Политического совета, можно только голосованием этого совета. Кива как нардеп и член соответствующей фракции просто не может быть исключен областным центром. Как говорилось в новостях, сделали это якобы члены Полтавского областного руководства партии.

Поэтому ни о каком исключения Кивы из рядов партии речь не идет. Что до информации – ее назвали провокацией, за которую ее организаторов накажут.

Заявляем, что действия организаторов этой провокации, направленной на раскол партии, получат надлежащую оценку руководства и членов нашей политической силы, а сами они понесут партийную ответственность,

– написали в ОПЗЖ.

Обратите внимание! Сам же Кива утром на видео в кулуарах Рады предположил, что это может произойти из-за его деятельности, которая "не давала подделывать документы" и "продавать партию". Первым "бредом" новости об исключении Кивы из партии назвал его соратник Вадим Рабинович. Он сказал, что Илью Киву не выгоняли.

Исключение Кивы с ОПЗЖ: главное