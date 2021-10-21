Як пише пресслужба партії, Іллю Киву ніхто не виключав із партії. Ба більше, силами регіонального осередку це зробити неможливо, наголошують в ОПЗЖ.

До речі Кива, який сам заявив про своє виключення з ОПЗЖ, порадив "не вірити під**асам"

"Маніпуляції для розколу партії"

В ОПЗЖ наголошують: вигнати когось із партії, хто є членом Політичної ради, можна лише за голосуванням цієї ради. Кива як нардеп і член відповідної фракції просто не може бути виключеним обласним осередком. Як ішлося у новинах, зробили це начебто члени Полтавського обласного керівництва партії.

Відтак про жодне виключення Киви з лав партії не йдеться. Щодо інформації – її назвали провокацією, за яку її організаторів покарають.

Заявляємо, що дії організаторів цієї провокації, спрямованої на розкол партії, отримають належну оцінку керівництва і членів нашої політичної сили, а самі вони понесуть партійну відповідальність,

– написали в ОПЗЖ.

Зверніть увагу! Сам же Кива вранці на відео у кулуарах Ради припустив, що таке може статися через його діяльність, яка "не давала підробляти документи" і "продавати партію". Першим "маячнею" новини про виключення Киви з партії назвав його соратник Вадим Рабінович. Він сказав, що Іллю Киву не виганяли.

Виключення Киви з ОПЗЖ: головне