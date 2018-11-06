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      Вести.UA. 50 оттенков депутатов. Волшебный лифт Медведчука

      Вести.UA 52 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести. UA" за 06.11 – украинские депутаты так часто используют нецензурную лексику, что можно подумать они – вдохновители культового фильма "50 оттенков серого". Карьерная лестница Виктора Медведчука растет быстро, весной он только вступил в партию "За жизнь", а уже является ее руководителем.

      Также в выпуске:

      Состояние Порошенко.

      Задержание радикала.

      Теги: Виктор Медведчук Вести.UA
      Источник: 24 канал
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