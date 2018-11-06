Вести.UA. 50 оттенков депутатов. Волшебный лифт Медведчука
В свежем выпуске "Вести. UA" за 06.11 – украинские депутаты так часто используют нецензурную лексику, что можно подумать они – вдохновители культового фильма "50 оттенков серого". Карьерная лестница Виктора Медведчука растет быстро, весной он только вступил в партию "За жизнь", а уже является ее руководителем.
Также в выпуске:
Состояние Порошенко.
Задержание радикала.
Источник: 24 канал
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