21:37
6 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Складні стосунки Жиріновського і мігрантів. Путін повертає СРСР
      Вєсті Кремля
      22:33, 5 листопада
      Вєсті.UA. 50 відтінків депутатів. Чарівний ліфт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:31, сьогодні
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Вєсті.UA. 50 відтінків депутатів. Чарівний ліфт Медведчука

      Вєсті.UA 209 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 06.11 – українські депутати так часто використовують нецензурну лексику, що можна подумати вони – натхненники культового фільму "50 відтінків сірого". Кар'єрна драбина Віктора Медведчука росте швидко, навесні він тільки вступив у партію "За життя", а вже є її керівником.

      Також у випуску: 

      Статки Порошенка.

      Затримання радикала.

      Теги: Вєсті.UA Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 21:03 Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      сьогодні , 17:44 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур
      Популізм та піар: про створення слідчої комісії та відставку Луценка
      сьогодні , 20:30 Популізм та піар: про створення слідчої комісії та відставку Луценка
      Артем Овдієнко
      Як змінювалися рейтинги політиків в Україні після виборів: інфографіка
      сьогодні , 19:02 Як змінювалися рейтинги політиків в Україні після виборів: інфографіка
      Катерина Петренко 26059
      Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      сьогодні , 17:01 Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      Тетяна Мартинюк
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук