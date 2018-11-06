Вєсті.UA. 50 відтінків депутатів. Чарівний ліфт Медведчука
У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 06.11 – українські депутати так часто використовують нецензурну лексику, що можна подумати вони – натхненники культового фільму "50 відтінків сірого". Кар'єрна драбина Віктора Медведчука росте швидко, навесні він тільки вступив у партію "За життя", а вже є її керівником.
Також у випуску:
Статки Порошенка.
Затримання радикала.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі