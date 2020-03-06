Вести.UA: 8 негритят Зеленского. Шмыгаль вляпался в мокрое дело
В выпуске программы "Вести.UA" за 6 марта – команда кандидата в президенты Зеленского была, как и он сам, молодая и красивая. Впрочем, после победы все пошло, словно по сценарию классического детектива Агаты Кристи. Денис Шмыгаль на посту премьер-министра не отстает, а ставит свои рекорды со знаком минус. Он выступил за восстановление водоснабжения в оккупированный Крым.
Также в выпуске:
"Сепаравирус" у "слуги народа".
Один из самых известных краснобаев современности Максим Бужанский.
Смотрите программу "Вести.UA" за 6 марта 2020:
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