Вести.UA: 8 негритят Зеленского. Шмыгаль вляпался в мокрое дело

В выпуске программы "Вести.UA" за 6 марта – команда кандидата в президенты Зеленского была, как и он сам, молодая и красивая. Впрочем, после победы все пошло, словно по сценарию классического детектива Агаты Кристи. Денис Шмыгаль на посту премьер-министра не отстает, а ставит свои рекорды со знаком минус. Он выступил за восстановление водоснабжения в оккупированный Крым.

Также в выпуске: "Сепаравирус" у "слуги народа". Один из самых известных краснобаев современности Максим Бужанский. Смотрите программу "Вести.UA" за 6 марта 2020: