Вєсті.UA: 8 негритят Зеленського. Шмигаль вляпався у мокру справу

У випуску програми "Вєсті.UA" за 6 березня – команда кандидата в президенти Зеленського була, як і він сам, молода й красива. Втім, після перемоги усе пішло, немов за сценарієм класичного детективу Агати Крісті. Денис Шмигаль на посаді прем'єр-міністра не пасе задніх, а ставить свої рекорди зі знаком мінус. Він виступив за відновлення водопостачання в окупований Крим, бо там живуть українці.

Також у випуску: "Сєпаравірус" в "слуги народу". Один із найвідоміших красномовців сучасності Максим Бужанський.