Вести.UA : Новая валюта – украинское пессо. Тимошенко предлагает продавать "слуг народа"

В выпуске программы "Вести.UA" за 3 февраля – в обращение поступает новая валюта – украинское пессо. Ее придумал "слуга народа" Евгений Брагарь, когда предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Вымирают динозавры, тают ледники, а Юлия Тимошенко до сих пор в украинской политике. Она также отреагировала на скандал с коммуналкой и предложила продавать "слуг народа".

Также в выпуске: Портнов и суды против логики нормального человека. Сколько фильмов в Украине изготовлено при поддержке Госкино с 2014 года.