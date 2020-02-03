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      Вести.UA : Новая валюта – украинское пессо. Тимошенко предлагает продавать "слуг народа"

      Вести.UA 87 Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 3 февраля – в обращение поступает новая валюта – украинское пессо. Ее придумал "слуга народа" Евгений Брагарь, когда предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Вымирают динозавры, тают ледники, а Юлия Тимошенко до сих пор в украинской политике. Она также отреагировала на скандал с коммуналкой и предложила продавать "слуг народа".

      Также в выпуске:

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Слуга народа Новости Украины Юлия Тимошенко - новости Вести.UA
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