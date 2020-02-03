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      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ
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      Вєсті.UA: Нова валюта – українське пессо. Тимошенко пропонує продавати "слуг народу"

      Вєсті.UA

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 3 лютого – в обіг надходить нова валюта – українське пессо. Її придумав "слуга народу" Євгеній Брагар, коли запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. Вимирають динозаври, тають льодовики, а Юлія Тимошенко досі в українській політиці. Вона також відреагувала на скандал з комуналкою і запропонувала продавати "слуг народу".

      Також у випуску:

      Портнов і суди проти логіки нормальної людини.

      Скільки фільмів в Україні виготовлено за підтримки Держкіно з 2014 року.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Слуга народу Юлія Тимошенко - новини Новини України Вєсті.UA
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