Вєсті.UA: Нова валюта – українське пессо. Тимошенко пропонує продавати "слуг народу"
У випуску програми "Вєсті.UA" за 3 лютого – в обіг надходить нова валюта – українське пессо. Її придумав "слуга народу" Євгеній Брагар, коли запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. Вимирають динозаври, тають льодовики, а Юлія Тимошенко досі в українській політиці. Вона також відреагувала на скандал з комуналкою і запропонувала продавати "слуг народу".
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