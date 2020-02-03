Вєсті.UA: Нова валюта – українське пессо. Тимошенко пропонує продавати "слуг народу"

У випуску програми "Вєсті.UA" за 3 лютого – в обіг надходить нова валюта – українське пессо. Її придумав "слуга народу" Євгеній Брагар, коли запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. Вимирають динозаври, тають льодовики, а Юлія Тимошенко досі в українській політиці. Вона також відреагувала на скандал з комуналкою і запропонувала продавати "слуг народу".

Також у випуску: Портнов і суди проти логіки нормальної людини. Скільки фільмів в Україні виготовлено за підтримки Держкіно з 2014 року.