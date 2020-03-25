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      Вести.UA Почему украинцы не любят олигархов. Добкин становится тревел-блогером

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      В выпуске программы "Вести.UA" за 25 марта – в тяжелые времена объединяться должны все. Зеленский собрал олигархов на Банковой и те пообещали помочь в борьбе против коронавируса. Почему украинцы их не любят? Программы о путешественниках пользуются большой популярностью. И о ведущих этих шоу можно забыть. Ведь, похоже, Михаил Добкин будет претендовать на звание главного тревел-блогера страны.

      Также в выпуске:

      Священники приступили к радикальным действиям.

      Смотрите выпуск программы "Вести.UA" за 20 марта 2020:

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости политики Игорь Коломойский Новости Украины Михаил Добкин Вести.UA
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