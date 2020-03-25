Вєсті.UA: Чому українці не люблять олігархів. Добкін стає тревел-блогером
У випуску програми "Вєсті.UA" за 25 березня – у важкі часи об'єднуватися повинні всі. Зеленський зібрав олігархів на Банковій й ті пообіцяли допомогти у боротьбі проти коронавірусу. Чому ж українці їх не люблять? Програми про мандрівників користуються неабиякою популярністю. Та про ведучих цих шоу можна забути. Адже, схоже, Михайло Добкін претендуватиме на звання головного тревел-блогера країни.
Також у випуску:
Панотці взялись до радикальних дій.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі