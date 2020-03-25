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      Вєсті.UA: Чому українці не люблять олігархів. Добкін стає тревел-блогером

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      Вєсті UA / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 25 березня – у важкі часи об'єднуватися повинні всі. Зеленський зібрав олігархів на Банковій й ті пообіцяли допомогти у боротьбі проти коронавірусу. Чому ж українці їх не люблять? Програми про мандрівників користуються неабиякою популярністю. Та про ведучих цих шоу можна забути. Адже, схоже, Михайло Добкін претендуватиме на звання головного тревел-блогера країни.

      Також у випуску:

      Панотці взялись до радикальних дій.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Михайло Добкін Ігор Коломойський Вєсті.UA
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