Вєсті.UA: Чому українці не люблять олігархів. Добкін стає тревел-блогером

У випуску програми "Вєсті.UA" за 25 березня – у важкі часи об'єднуватися повинні всі. Зеленський зібрав олігархів на Банковій й ті пообіцяли допомогти у боротьбі проти коронавірусу. Чому ж українці їх не люблять? Програми про мандрівників користуються неабиякою популярністю. Та про ведучих цих шоу можна забути. Адже, схоже, Михайло Добкін претендуватиме на звання головного тревел-блогера країни.

Також у випуску: Панотці взялись до радикальних дій.