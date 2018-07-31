Вести.UA. Актерские таланты Ляшко. Президентский деликатес от Добкина

В свежем выпуске "Вести.UA" за 31.07 – трилогия о Фантомасе стала определяющей для карьеры Олега Ляшко, если бы не она, то украинцы должны имели бы серьезного политика. Братья Добкины любят поесть, у младшего Дмитрия своя "особая" еда, а старший Михаил предпочитает традиционные продукты. Однако бывший губернатор Харьковщины любит еще и пошутить над и так невеселой жизнью пенсионеров.

Также в выпуске: Скандал в "Народном Фронте": Александр Турчинов VS Сергей Пашинский.