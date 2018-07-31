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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Вєсті.UA. Акторські таланти Ляшка. Президентський делікатес від Добкіна

Вєсті.UA 155 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 31.07 – трилогія про Фантомаса стала визначальною для кар'єри Олега Ляшка, якби не вона, то українці мали б серйозного політика. Брати Добкіни люблять поїсти, в молодшого Дмитра своя "особлива" їжа, а старший Михайло надає перевагу традиційним продуктам. Проте колишній губернатор Харківщини любить ще й пожартувати і з так невеселого життя пенсіонерів.

Також у випуску: 

Скандал у "Народному Фронті": Олександр Турчинов VS Сергій Пашинський.

Теги: Вєсті.UA Олег Ляшко Михайло Добкін
Джерело: 24 канал
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