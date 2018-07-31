Вєсті.UA. Акторські таланти Ляшка. Президентський делікатес від Добкіна

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 31.07 – трилогія про Фантомаса стала визначальною для кар'єри Олега Ляшка, якби не вона, то українці мали б серйозного політика. Брати Добкіни люблять поїсти, в молодшого Дмитра своя "особлива" їжа, а старший Михайло надає перевагу традиційним продуктам. Проте колишній губернатор Харківщини любить ще й пожартувати і з так невеселого життя пенсіонерів.

Також у випуску: Скандал у "Народному Фронті": Олександр Турчинов VS Сергій Пашинський.