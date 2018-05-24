Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике

В свежем выпуске "Вести.UA" за 24.05 – перед выборами у депутатов просыпается жадная личность, которая считает каждую копейку. У политиков топ-величины эта болезнь проявляется особенно ярко. Клещей считают наиболее живучими организмами на Земле, но наверняка не учитывали живые организмы в украинской политике.

Также в выпуске: Отношения Трампа с Порошенко очень и очень дорогие.



Плох тот депутат, который не хочет стать руководителем.



Бывший опоблоковец Михаил Добкин уже настроил радикальных планов.