Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
В свежем выпуске "Вести.UA" за 24.05 – перед выборами у депутатов просыпается жадная личность, которая считает каждую копейку. У политиков топ-величины эта болезнь проявляется особенно ярко. Клещей считают наиболее живучими организмами на Земле, но наверняка не учитывали живые организмы в украинской политике.
Также в выпуске:
Отношения Трампа с Порошенко очень и очень дорогие.
Плох тот депутат, который не хочет стать руководителем.
Бывший опоблоковец Михаил Добкин уже настроил радикальных планов.
Источник: 24 Канал
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