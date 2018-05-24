Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 24.05 – перед виборами у депутатів прокидається жадібна особистість, яка рахує кожну копійку. У політиків топ-величини ця хвороба проявляється особливо яскраво. Кліщі вважають найбільш живучими організмами на Землі, але напевне не враховували живі організми в українські політиці.
Також у випуску:
Стосунки Трампа з Порошенка дуже і дуже дорогі.
Поганий той депутат, який не хоче стати керівником.
Колишній опоблоківець Михайло Добкін вже набудував радикальних планів.
Джерело: 24 Канал
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