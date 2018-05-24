Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 24.05 – перед виборами у депутатів прокидається жадібна особистість, яка рахує кожну копійку. У політиків топ-величини ця хвороба проявляється особливо яскраво. Кліщі вважають найбільш живучими організмами на Землі, але напевне не враховували живі організми в українські політиці.

Також у випуску: Стосунки Трампа з Порошенка дуже і дуже дорогі. Поганий той депутат, який не хоче стати керівником. Колишній опоблоківець Михайло Добкін вже набудував радикальних планів.