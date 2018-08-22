Вести.UA. "Антипотопный" Кличко. Вкусности от Ляшко

В свежем выпуске "Вести.UA" за 22.08 – Киев за август подтапливало уже дважды – это добавило работы коммунальщикам. Они работали, не покладая рук, мэр столицы Виталий Кличко также проанализировал проблему и предложил свое решение проблемы. Президентские выборы скоро, потому Олег Ляшко начал "радикальную" подготовку. Скоро у каждой украинской бабушки дома будет варенье от жены политика.

Также в выпуске: Телевизионная джинса от церкви. Шуфрич – новая реалити-звезда.