Вєсті.UA. "Антипотопний" Кличко. Смаколики віл Ляшка

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 22.08 – Київ за серпень підтоплювало вже двічі – це додало роботи комунальникам. Вони працювали, не покладаючи рук, мер столиці Віталій Кличко також проаналізував проблему і запропонував своє рішення проблеми. Президентські вибори скоро, тому Олег Ляшко почав "радикальну" підготовку. Скоро у кожної української бабусі вдома буде варення від дружини політика.

Також у випуску: Телевізійна джинса від церкви. Шуфрич – нова реаліті-зірка.