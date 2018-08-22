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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. "Антипотопний" Кличко. Смаколики віл Ляшка

Вєсті.UA 75 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 22.08 – Київ за серпень підтоплювало вже двічі – це додало роботи комунальникам. Вони працювали, не покладаючи рук, мер столиці Віталій Кличко також проаналізував проблему і запропонував своє рішення проблеми. Президентські вибори скоро, тому Олег Ляшко почав "радикальну" підготовку. Скоро у кожної української бабусі вдома буде варення від дружини політика.

Також у випуску: 

Телевізійна джинса від церкви.

Шуфрич – нова реаліті-зірка.

 

Теги: Вєсті.UA Віталій Кличко Олег Ляшко
Джерело: 24 канал
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