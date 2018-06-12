Вести.UA. Атака дронов. Наказание за кнопкодавство
В свежем выпуске "Вести.UA" за 12.06 – с Востока Украины угрожает Россия и террористы, а теперь опасность прилетела еще с неба. До дня рождения Юрия Луценко еще полгода, а депутаты уже готовят ему подарок. Генеральному прокурору больше не придется придумывать обоснование для того или иного снятия неприкосновенности.
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Размышления Надежды Савченко.
Сколько стоит "братская любовь" от северного соседа Украины – детали в цифрах.
Источник: 24 канал
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