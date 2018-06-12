Вєсті.UA. Атака дронів. Покарання за кнопкодавство

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 12.06 – зі Сходу Україні загрожує Росія та терористи, а тепер небезпека прилетіла ще з неба. До дня народження Юрія Луценка ще півроку, а депутати вже готують йому подарунок. Генеральному прокурору більше не доведеться придумувати обґрунтування для того чи іншого зняття недоторканності.

Також у випуску: Роздуми Надії Савченко. Скільки коштує "братерська любов" від північного сусіда Україні – деталі в цифрах.