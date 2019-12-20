Вести.UA: Аваков против игорного бизнеса. Секрет успеха монобольшинства

В свежем выпуске программы "Вести.UA"за 20 декабря – Авакову не очень удается ловить нормальных бандитов, потому он решил побороться с однорукими. И хоть министр пару лет назад уже объявлял войну игорному бизнесу, теперь у него появились новые причины. Монобольшинство нашло секрет успеха. Дело в том, что законы Украины избиратель не читает. Не важно, что в законе, главное – красиво его назвать.

Также в выпуске: Символ "величия" Кремля. Как украинцы отреагировали на результаты нормандской встречи: детали в цифрах. Смотрите программу "Вести.UA" за 20 декабря 2019: