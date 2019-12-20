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      Вести.UA: Аваков против игорного бизнеса. Секрет успеха монобольшинства

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      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA"за 20 декабря – Авакову не очень удается ловить нормальных бандитов, потому он решил побороться с однорукими. И хоть министр пару лет назад уже объявлял войну игорному бизнесу, теперь у него появились новые причины. Монобольшинство нашло секрет успеха. Дело в том, что законы Украины избиратель не читает. Не важно, что в законе, главное – красиво его назвать.

      Также в выпуске:

      Символ "величия" Кремля.

      Как украинцы отреагировали на результаты нормандской встречи: детали в цифрах.

      Смотрите программу "Вести.UA" за 20 декабря 2019:

       

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      Теги: Новости Украины Игорный бизнес Новости политики Верховная Рада Арсен Аваков Вести.UA
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