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      Вєсті.UA: Аваков проти грального бізнесу. Секрет успіху монобільшості

      Вєсті.UA 36 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 20 грудня – Авакову не дуже вдається ловити нормальних бандитів, тож він вирішив поборотися з однорукими. І хоч міністр кілька років тому вже оголошував війну гральному бізнесу, тепер в нього з'явилися нові причини. Монобільшість віднайшла секркт успіху. Річ у тім, що закони України виборець не читає. Не важливо, що в законі, головне – гарно його назвати.

      Також у випуску: 

      Cимвол "величі" Кремля.

      Як українці відреагували на результати нормандської зустрічі: деталі у цифрах.

       

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      Теги: Новини України Верховна Рада Вєсті.UA Арсен Аваков Гральний бізнес Новини політики
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