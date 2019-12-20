Вєсті.UA: Аваков проти грального бізнесу. Секрет успіху монобільшості

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 20 грудня – Авакову не дуже вдається ловити нормальних бандитів, тож він вирішив поборотися з однорукими. І хоч міністр кілька років тому вже оголошував війну гральному бізнесу, тепер в нього з'явилися нові причини. Монобільшість віднайшла секркт успіху. Річ у тім, що закони України виборець не читає. Не важливо, що в законі, головне – гарно його назвати.

Також у випуску: Cимвол "величі" Кремля. Як українці відреагували на результати нормандської зустрічі: деталі у цифрах.