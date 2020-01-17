Вести.UA: Аваков топит Гончарука. "Клубничка" для Кивы

В выпуске программы "Вести.UA" за 17 января – слежка за чиновниками и слив информации в прессу стало новым трендом политической жизни Украины. Из-за одного из таких скандалов Алексей Гончарук даже написал заявление об отставке. Кому же выгодно потопить молодого премьера? Зачем работать на благо украинцев, если можно понаслаждаться пикантными фото во время заседания, как это любит делать Илья Кива.

Также в выпуске: В парламенте создали новую депутатскую группу "Доверие". Правда, вошли в нее фигуранты антикоррупционных расследований и "гречкосеи".