Вєсті.UA: Аваков топить Гончарука. "Полуничка" для Киви

У випуску програми "Вєсті.UA" за 17 січня – стеження за чиновниками і злив інформації у пресу стало новим трендом політичного життя України. Через один з таких скандалів Олексій Гончарук навіть написав заяву про відставку. Кому ж вигідно потопити молодого прем'єра? Навіщо працювати на благо українців, якщо можна понасолоджуватися пікантними фото під час засідання, як це полюбляє робити Ілля Кива.

Також у випуску: В парламенті створили нову депутатську групу "Довіра". Щоправда, увійшли до неї фігуранти антикорупційних розслідувань та "гречкосії". Дивіться програму "Вєсті.UA" за 17 січня 2020: