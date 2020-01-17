Вєсті.UA: Аваков топить Гончарука. "Полуничка" для Киви
У випуску програми "Вєсті.UA" за 17 січня – стеження за чиновниками і злив інформації у пресу стало новим трендом політичного життя України. Через один з таких скандалів Олексій Гончарук навіть написав заяву про відставку. Кому ж вигідно потопити молодого прем'єра? Навіщо працювати на благо українців, якщо можна понасолоджуватися пікантними фото під час засідання, як це полюбляє робити Ілля Кива.
Також у випуску:
В парламенті створили нову депутатську групу "Довіра". Щоправда, увійшли до неї фігуранти антикорупційних розслідувань та "гречкосії".
Дивіться програму "Вєсті.UA" за 17 січня 2020:
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