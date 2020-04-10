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      Вести.UA: Авакову нравится Шмыгаль. Азаров соскучился по СССР

      Вести.UA - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 10 апреля – кажется, ни один из украинских политиков не чувствует себя так уверенно, как Аваков. Но несмотря на все слухи "вечный" министр МВД не планирует менять свою должность и становиться премьером. Кто-то во время карантина скучает по пикникам с друзьями, кто-то по играм в баскетбол или фрисби, а Николай Янович – по любимому нафталиновому государству.

      Также в выпуске:

      Новоиспеченный эксперт Усик.

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Денис Шмыгаль Николай Азаров Арсен Аваков Вести.UA
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