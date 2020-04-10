Вєсті.UA: Авакову подобається Шмигаль. Азаров скучив за СРСР

У випуску програми "Вєсті.UA" за 10 квітня – здається, жоден з українських політиків не почуває себе так впевнено, як Аваков. І попри всі чутки, "вічний" міністр МВС не планує змінити свою посаду, і стати прем'єром. Хтось під час карантину сумує за пікніками з друзями, хтось за спільними іграми в баскетбол чи фрізбі, а Микола Янович – за улюбленою нафталіновою державою.

Також у випуску: Новоспечений експерт Усик.