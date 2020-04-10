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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті.UA: Авакову подобається Шмигаль. Азаров скучив за СРСР

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 10 квітня – здається, жоден з українських політиків не почуває себе так впевнено, як Аваков. І попри всі чутки, "вічний" міністр МВС не планує змінити свою посаду, і стати прем'єром. Хтось під час карантину сумує за пікніками з друзями, хтось за спільними іграми в баскетбол чи фрізбі, а Микола Янович – за улюбленою нафталіновою державою.

      Також у випуску:

      Новоспечений експерт Усик.

       

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Денис Шмигаль Микола Азаров Арсен Аваков Вєсті.UA
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