Вести.UA. Азаров беднеет на глазах. Праздничные трусы Ляшко

В свежем выпуске "Вести.UA" за 02.07 – будучи премьер-министром Николай Азаров зарабатывал около 33 тысяч гривен. А сейчас он складывает копейку к копейке, потому что денег нет, а тут еще и Украина "фигу" показала. На День Конституции Олег Ляшко покупал себе трусы. И если бы этим все и закончилось, то это могла бы быть одна из лучших акций к празднику, но нет – депутат начал говорить о политике.

Также в выпуске: В прямом эфире Александр Захарченко рассказал, из чего состоит ... курица. Как главный российский пропагандон спасал страну от посмешища.