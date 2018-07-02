Вести.UA. Азаров беднеет на глазах. Праздничные трусы Ляшко

Вести.UA. Азаров беднеет на глазах. Праздничные трусы ЛяшкоВести.UA 121 Читати новину українською
В свежем выпуске "Вести.UA" за 02.07 – будучи премьер-министром Николай Азаров зарабатывал около 33 тысяч гривен. А сейчас он складывает копейку к копейке, потому что денег нет, а тут еще и Украина "фигу" показала. На День Конституции Олег Ляшко покупал себе трусы. И если бы этим все и закончилось, то это могла бы быть одна из лучших акций к празднику, но нет – депутат начал говорить о политике.
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Источник: 24 канал
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