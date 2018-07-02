Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 02.07 – будучи прем’єр-міністром Микола Азаров заробляв близько 33 тисяч гривень. А зараз він складає копійку до копійки, бо грошей не має, а тут ще й Україна "дулю" показала. На День конституції Олег Ляшко купував собі труси. І якби цим усе і закінчилося, то це могла б бути одна з найкращих акцій до свята, але ж ні – депутат почав говорити про політику.

Також у випуску: У прямому ефірі Олександр Захарченко розповів, з чого складається... курка. Як головний російський пропагандон рятував країну від посміховиська.