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Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка

Вєсті.UA 143 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 02.07 – будучи прем’єр-міністром Микола Азаров заробляв близько 33 тисяч гривень. А зараз він складає копійку до копійки, бо грошей не має, а тут ще й Україна "дулю" показала. На День конституції Олег Ляшко купував собі труси. І якби цим усе і закінчилося, то це могла б бути одна з найкращих акцій до свята, але ж ні – депутат почав говорити про політику.

Також у випуску:

У прямому ефірі Олександр Захарченко розповів, з чого складається... курка. 

Як головний російський пропагандон рятував країну від посміховиська.

 

 

Теги: Вєсті.UA Олег Ляшко Микола Азаров
Джерело: 24 канал
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